Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business заявил, что ввести миротворцев Организации Объединённых Наций в Донбасс без согласия России не представляется возможным.

«Нам необходимо для этого согласие пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, включая Россию», — заявил Петр Порошенко.

Глава Незалежной напомнил, что Ф в 1994 году поставила подпись под Будапештским меморандумом, «когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала — нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность».

Также Порошенко подчеркнул, что Украина настаивает на введении миротворцев на всю оккупированную территорию, в том числе и неконтролируемый участок украинско-российской границы. По его словам , президент США Дональд Трамп полностью поддержал его в этом вопросе.

Президент Украины Петр Порошенко 21 сентября провел в Нью-Йорке встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Как он пояснил, миротворцы на юго-востоке Украины необходимы для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.