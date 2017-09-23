КНДР сообщила, против каких стран не намерена использовать ядерное оружие

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что «наши ракеты неизбежно посетят всю территорию США» из-за того, что Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

Глава МИД, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что обладание ядерным оружием КНДР является «самозащитой». В КНДР не намерены использовать ядерное оружие или угрожать его применением тем странам, которые не вовлечены в военную деятельность США.

Он назвал речь главы США в ООН безрассудной. Также лидер международного ведомства КНДР считает, что Трамп превратил Белый дом в «шумный базар».

Трамп в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН припугнул КНДР. Он пригрозил, что если КНДР не остановят свою ядерную программу, то США могут полностью уничтожить Северную Корею.