Трамп на сессии Генассамблеи ООН припугнул КНДР «полным уничтожением»

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН припугнул КНДР. Глава американского Белого дома пригрозил, что если КНДР не остановят свою ядерную программу, то США могут полностью уничтожить Северную Корею.

"Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - заявил Трамп. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон готов это сделать, и выразил надежду на то, что этого не потребуется и произойдет.

Президент США выразил благодарность России и Китаю за поддержку новыз санкций ООН против КНДР и призвал активизировать эти усилия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что решение ядерной проблемы КНДР должно быть политическим.