Пенс и Порошенко покинули зал перед выступлением Лаврова в Совбезе ООН

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Оба политика до этого уже выступили на заседании. Российская делегация слушала выступление Порошенко, но главы делегации Сергея Лаврова в это время в зале не было.

До этого первый заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий покинули зал заседаний перед тем, как президент Литвы Даля Грибаускайте вышла на трибуну.

В ходе своего выступления президент Украины Петр Порошенко обратился к Совбезу ООН с просьбой развернуть на границе с Россией в Донбассе миротворческую миссию, и как можно скорее.