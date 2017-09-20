Порошенко призвал Совбез ООН ввести миротворцев на границу с Россией

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Совбезу ООН с просьбой развернуть на границе с Россией в Донбассе миротворческую миссию, и как можно скорее.

«Дорога к миру заключается в постоянном международном контроле над неконтролируемым участком границы между Россией и Украиной», — цитирует Порошенко агентство УНИАН. Он подчеркнул, что мира в Донбассе не будет, «если не остановить попадание туда иностранных войск и оружия». Порошенко заявил о «неопровержимых фактах того, что Россия создает, руководит и спонсирует террористов, действующих в Донбассе».



Предложение Украины по миротворцам отличается от идеи, выдвинутой президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС. Путин предлагал разместить миротворцев на линии разграничения Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Позже президент России в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что Россия согласится с работой миротворцев «не только на линии соприкосновения после разведения обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».



