Что ждет «красный Асбест»? «Контрреволюция»?

В отличие от губернаторских выборов, прошедших спокойно и цивилизованно, муниципальные кампании преподнесли немало сюрпризов. Рассказать обо всех 40 муниципалитетах газетные площади, к сожалению, не позволяют, однако в этом и последующих выпусках «АН. Урал» мы постараемся охватить наиболее интересные кампании.

10 сентября большинство в Гордуме Асбеста получила… оппозиция: 11 мандатов взяли кандидаты от КПРФ, 3 – «Справедливая Россия», 2 – ЛДПР. Также прошло три самовыдвиженца и всего два мандата досталось «партии власти». Однако интереснее рассмотреть соотношение «центров силы», которые стоят за свежеиспеченными депутатами. А таковых четыре: администрация города (два депутата от «ЕР»), градообразующее предприятие «Ураласбест» (три самовыдвиженца), «коммунальное лобби» (два от ЛДПР + один от «СР») и так называемая «группа Натальи Крыловой» – 11 депутатов от КПРФ + двое от «СР».

Как неоднократно писали СМИ, администрация города и «Ураласбест» крайне не заинтересованы в появлении на этой территории еще одного сильного игрока – Национальной сурьмяной компании, которая намеревается построить в Асбесте сурьмяной завод.

НСК является серьезной структурой даже в федеральных масштабах (50% принадлежит сыну известного бизнесмена Аркадия Ротенберга), на строительство завода планируется потратить более 350 млн рублей: неудивительно, что проект поддерживается и федеральной властью, и региональной (словом, всеми, кроме местной власти).

Как говорят наблюдатели, за строительство сурьмяного завода из вышеперечисленных «центров силы» в ходе выборов выступало лишь «коммунальное лобби», которым оживление экономики в городе только на руку.

Читатель может спросить: позиция администрации города понятна, «Ураласбеста» – тоже, «коммунальное лобби» упомянуто, а что же с «группой Крыловой»?

По одной из версий, изначально, «Ураласбест» планировал поддержать кандидатов от «Единой России», «партии зеленых» и самовыдвиженцев, однако в ходе предвыборной кампании поддержку получила Наталья Крылова.

В частности, по слухам, руководство местного отделения «партии власти», фактически, саботировало выборы, поскольку оказалось в патовой ситуации: деньги на предвыборную борьбу нужно тратить сейчас, а как потом будут голосовать выдвинутые депутаты? Не исключено, что в будущем свое слово скажет и региональное отделение «ЕР»…

Словом, «Ураласбест» взвесил все риски, и поддержку получила «группа Крыловой». Тем более, что «коммунальное лобби» вело кампанию основательно и усиление «защитников сурьмяного завода» постарались не допустить.

Что из себя представляет «группа Крыловой»? Несмотря на то, что большинство из них баллотировалось от КПРФ, кроме самой Крыловой членов партии там практически нет. В основном, кандидатов набирали чуть ли не «с улицы»: пенсионеры, общественники, мелкие предприниматели. Опыт политической борьбы имела только Наталья. Однако она взялась за дело рьяно и вскоре Асбест погрузился в выборы, можно сказать, «по уши».

Сложно сказать, кто именно был заказчиком ряда акций «черного пиара» и последующей массовой скупки голосов в день выборов, однако таковые, по словам наблюдателей, имели место. Последние предвыборные пара недель оказались очень «горячими».

Итак, «группа Крыловой» получила большинство в парламенте. По всей вероятности, именно Наталья Крылова и возглавит Думу Асбеста. Каковы же были ее первые заявления? Первое: организовать референдум против строительства сурьмяного завода, Второе: добиться отставки главы города Натальи Тихоновой. Иными словами: полная конфронтация с курсом федеральной и региональной власти.

Разумно ли спикеру Думы дотационного города становиться в такую позу? Вряд ли. Однако, по сведениям источников «АН, Урал» Наталья Крылова полностью уверена в своих силах и своих сторонниках. В кулуарах ходят слухи, что ради своих целей она даже готова к радикальным акциям протеста, вроде блокирования федеральной трассы (Тюменского тракта).

К слову, в обкоме КПРФ болтают, что со своим партийным руководителем, лидером свердловских коммунистов Александром Ивачевым, Наталья разговаривает достаточно жестко, отказываясь даже явиться к нему с отчетом.

Однако и НСК, судя по всему, не готова отступиться от своих планов. Учитывая возможности этой структуры, все самое интересное в Асбесте только начинается…

Чего ждать «красному Асбесту»?

Во–первых, по слухам, в ближайшее время местное отделение «Единой России» полностью переформатируют.

Во–вторых, некоторые наблюдатели предсказывают жесткую кулуарную борьбу в Гордуме и, как следствие – «режевской сценарий». Он представляет собой принудительный роспуск местной Думы, если в течение трех месяцев горпарламент не сможет обеспечить нормальной законодательной работы: принять бюджет, нормативные акты для работы администрации города и т.д.

Словом, если «фракция Крыловой» не сможет обеспечить плановую работу Гордумы, в конце–концов, парламент будет распущен (согласно Уставу города и профильному федеральному закону) и назначены перевыборы. Учитывая контекст, можно будет назвать их «контрреволюцией».