Нетаньяху: пингвины Антарктиды являются сторонниками Израиля

Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что хотел бы посетить Антарктиду, чтобы поприветствовать сторонников Израиля –пингвинов.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал пингвинов яростными сторонниками Израиля, передает RT.

В своей речи на Генассамблее ООН Биньямин Нетаньяху сообщил присутствующим, что за год посетил шесть континентов и хотел бы побывать в Антарктиде. Пингвинов Нетаньяху назвал «восторженными сторонниками Израиля». Премьер пояснил метафору: пингвины, как выяснилось, способны различать чёрное и белое, правильное и неправильное, поэтому они являются сторонниками Израиля. При этом Нетаньяху посетовал, что в решениях по Израилю у ООН отсутствует упомянутая способность пингвинов.