Небензя: Россия вряд ли подпишет декларацию США по реформированию ООН

Несмотря на то, что Москва выступает за реформирование ООН, она вряд ли подпишет декларацию, предложенную США. Реформа должна осуществляться путем диалога между всеми странами-членами организации, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред не уверен, что декларацию подпишут все страны – члены ООН, поскольку накануне ее выдвижения не было никакого процесса согласования, передает ТАСС. Между тем, посол США в ООН Никки Хейли уже заявила, что подписаться под реформами ООН готовы представители 128 государств.

При этом Небензя отмечает привлекательность идей, изложенных в декларации. "Организация нуждается в реформировании, но не кардинальном", - уверен он. Декларация, подготовленная крупнейшим донором ООН - США, состоит из 10 пунктов, среди которых сокращение штата сотрудников всемирной организации.

Президент США Дональд Трамп регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. До предложения глобального реформирования США урезали финансирование ряда программ всемирной организации.



