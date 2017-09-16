США отказались снять санкции с России после выполнения минских соглашений

США не снимут антироссийские санкции в случае выполнения соглашений о перемирии в Донбассе, заключенных в Минске. Об этом заявил Курт Волкер.

Спецпредставитель американского Госдепа оговорился, что речь идет о тех ограничительных мерах, которые были введены Вашингтоном в связи с присоединением к России Крыма. Также дипломат назвал санкции эффективным способом воздействия на Москву.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали о том, что о возможности снятия санкций высказалась Ангела Меркель. Она отметила, что России не стоит рассчитывать на отмену ограничительных мер после введения в Донбасс миротворцев.