Меркель: предложение Путина о миротворцах не дает оснований для отмены санкций

Предложение Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе глава германского правительства Ангела Меркель считает очень интересным, но это предложение не тянет на повод для отмены санкций.

Германский канцлер Ангела Меркель оценила предложение российского президента по поводу размещения миротворцев ООН на Донбассе. Однако, это предложение, по словам Меркель, не дает оснований для отмены или смягчения антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

По словам Меркель, на Донбассе должен быть достигнут значительный прогресс в выполнении Минских соглашений, которого пока не наблюдается. Сама Меркель считает, что миротворцы ООН должны получить доступ везде, где есть представители миссии ОБСЕ.