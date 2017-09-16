В Госдуме рассказали о роли США в появлении у Ирана «отца всех бомб»

В Государственной Думе заявили, что Иран решил обзавестись «отцом всех бомб» из-за политики, которую проводят Соединенные Штаты.

Депутат Юрий Швыткин в разговоре с RT отметил, что Вашингтон раскрутил маховик гонки вооружений, подтолкнув страны, ощущающие угрозу со стороны США, к наращиванию своего военного потенциала. Российский парламентарий осудил действия американцев как провокационные.

О том, что у Ирана появилась сверхмощная неядерная бомба, «Аргументы недели» сообщили ранее в субботу. В Тегеране заявили, что данный боеприпас по своим характеристикам сопоставим с американской «матерью всех бомб», примененной Штатами в апреле против исламистов в Афганистане.