В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства, сообщил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, назвав ее "отцом всех бомб" по аналогии со сверхмощной неядерной бомбой США.

Командующий Корпусом стражей исламской революции отметил, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью. Она может быть запущена с самолётов Ильюшина.

Хаджизаде сообщил об этом в интервью телекомпании IRIB 15 сентября, когда его попросили прокомментировать собственное высказывание о том, что "если у США есть матерь всех бомб, то у Ирана есть отец бомб".

США в середине апреля применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). По данным Пентагона, "мать всех бомб", как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

Ранее сообщалось, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США примут новые санкции в отношении страны. Такое заявление сделал иранский президент Хасан Роухани.

В прессе появился материал, рассказывающий о расследовании британского МИД, предметом которого стали успехи Северной Кореи в разработке ядерного оружия. В Лондоне полагают, что помощь КНДР оказали РФ и Иран.