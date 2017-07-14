МИД РФ: Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала сегодня важное заявление.

Власти США отказываются выдавать визы российским дипломатам, которые должны занять свои посты в посольстве России в Штатах.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон не только не стал отменять решение о выдворении российских дипломатов из страны, но также не желает выдать визы тем, кто в скором времени должен ехать на замену, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, администрация экс-президента США Барака Обамы 29 декабря прошлого года объявила 35 российских дипломатов персоной нон грата. Эти данные были указаны в документе о новых санкциях, введенных против России за "вмешательство в выборы", а также за "давление" на дипломатов.