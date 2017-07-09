Как уже сообщили все мировые СМИ, первая личная встреча двух мировых лидеров России и США продлилась вдвое дольше запланированного времени – свыше двух часов. Правда, Дональд Трамп опоздал на 20 минут.



Но и остальное переговорное время прошло не совсем продуктивно. Как пишет сегодня «The New York Times», лидеры в течение 40 минут спорили на тему предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Как отмечает издание, беседа была напряженной. Путин «громко требовал доказательств». В итоге Трамп предложил закрыть тему и перейти к обсуждению других вопросов.



Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи, Трамп принял заявления Путина о том, что » российское руководство не вмешивалось» в американские выборы в 2016 году. Сам Путин, комментируя впоследствии свои переговоры с Трампом, сообщил, что его коллега неоднократно поднимал тему вмешательства в выборы и «уделил этому много внимания», но в итоге «кажется, принял к сведению» доводы российской стороны. «Но на самом деле как он к этому отнесся — спросите у него», - ответил Путин журналистам.



