Во время G20 Путин дважды запаздывал на мероприятия и дважды ожидал своих коллег

Накладки во время двусторонних встреч мировых лидеров во время саммита, проходившего 7-8 июля в Гамбурге, встречались не единожды. Российский лидер традиционно опаздывал, но и ему пришлось дожидаться встречи.

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20 примерно на 20 минут, поскольку заседание по климату несколько затянулось. Перед началом переговоров французский коллега принес свои извинения российскому президенту, на что тот отреагировал шуткой: «Надеюсь, что теперь климат будет лучше».



Накладки во время двусторонних встреч мировых лидеров во время саммита, проходившего 7-8 июля в Гамбурге, встречались не единожды. Так, Путин опоздал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ из-за «очень длительной» встречи с Трампом, которая продолжалась вдвое больше запланированного времени (больше двух часов). А в последний день российский президент не пришел вовремя на совместное фотографирование мировых лидеров.

Владимир Путин довольно часто запаздывает на важные встречи. Но на G20 ему пришлось поджидать своего американского коллегу. По словам наблюдателей, Трамп задержался почти на 20 минут. Встреча была запланирована на 16:45 мск, но началась после 17 часов.