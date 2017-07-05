В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи лидеров двух держав России и США. Первая личная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться в ближайшую пятницу, 7 июля, на «полях» саммита «большой двадцатки».

"Первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече", — ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о приоритетах ожидаемых переговоров.

В Кремле ожидают, что встреча Путина и Трампа пройдет в рабочем ключе, поскольку этот диалог "жизненно необходим для всего мира". Российская сторона надеется, что это поможет повысить эффективность решения "критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня", передает РИА Новости.

Стороны долгое время не могли определиться с форматом встречи. У главы Белого дома было много советчиков на этот счет. Доходило до того, что ему даже «запрещали» обниматься с Путиным. Теперь же пресс-секретарь российского лидера сообщил, что встреча будет полноформатной, но ограниченной по времени.

Стоит заметить, что за два дня саммита G20 Владимир Путин проведет не менее десятка встреч с мировыми лидерами, не считая кратких контактов «на ногах» и переговоров в кулуарах, которых тоже бывает достаточно. А перед саммитом российский президент примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС.



