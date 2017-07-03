Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял в Кремле председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Председатель КНР прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом.

Основные переговоры запланированы на 4 июля, - сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов.