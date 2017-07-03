Заместитель Тиллерсона должен встретиться сегодня с Кисляком

В понедельник, 3 июля, заместитель госсекретаря США Томас Шэннон встретится с послом России в США Сергеем Кисляком, сообщается на сайте Госдепа. Повестка встречи не раскрывается.



Встреча дипломатов пройдет в формате рабочего обеда в 12:00 в Вашингтоне (19:00 мск).



21 июня российский МИД отменил встречу замминистра Сергея Рябкова с Томасом Шэнноном в качестве ответа на введенные Вашингтоном санкции. Визит Шэннона 23 июня не состоялся. Стороны должны были обсудить ключевые противоречия в отношениях двух стран.



В конце июля посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву после сложения полномочий.



