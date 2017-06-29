Названы сроки возвращения посла Кисляка из США в Москву

Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву в конце июля. За месяц до сложения его полномочий сообщил экс-посол США в России Майкл Макфол, но в российском МИДе опровергли эту информацию.



Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала слова Макфола его «фантомными болями», вызванными тем, что у него была «неудавшаяся» дипломатическая карьера.



Еще в мае газета «Коммерсантъ» назвала возможную следующую должность дипломата, которая может быть связана с ООН.



Американско-российский деловой совет накануне анонсировал прощальный прием в честь Кисляка, который состоится 11 июля.



Кисляк оказался в центре скандала, приведшего к отставке советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. В феврале стало известно о его контактах с российским послом.



