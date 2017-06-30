Трамп: У США по отношению к Северной Корее кончилось терпение

Американский президент Дональд Трамп – большой мастер делать резкие заявления, и часто за этими заявлениями ничего не стоит. 30 июня Трамп на брифинге признался, что терпение в отношении КНДР закончилось.

При этом Трамп сказал про «стратегическое терпение». Надо понимать, что это такая форма терпения, когда США просто ждут, когда та или иная страна сделает то, что хочет Америка, которая на эту страну давит.

Про «стратегическое терпение» Трамп заговорил после переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На переговорах выяснилось, что США от Пхеньяна не добились ровным счетом ничего.

Трамп сказал, что отныне США «станет действовать решительнее» и добьется того, что Северная Корея прекратит ядерные и ракетные испытания.