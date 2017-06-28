СМИ узнали о секретном предупреждении Тиллерсона Лаврову

Стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон секретно предупредил главу российского МИДа Сергея Лаврова о возможных последствиях новой химической атаки в Сирии, дабы пресечь возможные попытки.



По данным Daily Beast, это произошло еще до официального заявления США о готовящейся химической атаке в Сирии со стороны армии президента Башара Асада. На предупреждение Тиллерсона о возможных последствиях Лавров якобы ответил, что «никакой химической атаки не будет». Москва и до этого опровергала применение в Идлибе химического оружия со стороны Асада.



6 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по базе ВВС Сирии, утверждая, что тем самым наказывают армию Асада за химическую атаку по мирному населению. В Москве заявили, что доказательств причастности правительственных войск к нападению не было.



Госдеп США отказался представить доказательства подготовки новой химатаки в Сирии, сославшись на "засекреченность" разведданных.