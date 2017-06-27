Макрон и Трамп договорились о совместной работе при новой химатаке в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о совместном ответе в случае, если сирийские власти проведут новую химическую атаку.

Главы государств в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, подчеркнули "необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии". Макрон пригласил Трампа приехать 14 июля в Париж на празднование Дня взятия Бастилии, которое в этом году будет посвящено столетию с момента присоединения США к Первой мировой войне.

Ранее Минобороны России опровергло данные доклада Human Right Watch, в котором утверждается, что на сирийский Хан-Шейхун были сброшены советские бомбы ХАБ-250, начиненные зарином.

Сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.