Власти Крыма призвали ОБСЕ образумить Киев

Мониторинговая миссия ОБСЕ должна образумить украинских политиков, готовящих провокации на границе с Крымом. С таким призывом к представителям международной организации сегодня выступил член крымского правительства Заур Смирнов.

Напомним, о том, что Киев готовит провокации против наблюдателей ОБСЕ, в чьи задачи входит мониторинг ситуации на границе Украины с Крымом, накануне сообщили в Луганской народной республике. По словам Заура Смирнова, он тоже располагает подобной информацией.

Представитель крымского правительства предполагает, что Киев собирается в ближайшее время развязать приграничный конфликт. Между тем, Смирнов надеется, что наблюдатели ОБСЕ смогут убедить украинскую сторону отказаться от этих планов.