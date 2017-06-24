ЛНР: Киев готовит нападение на Миссию ОБСЕ

Украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом, заявил заместитель министра госбезопасности самопровозглашённой ЛНР Александр Басов.

В частности, по данным руководства ЛНР, сотрудниками СБУ готовится покушение в районе пунктов пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» на сотрудников ОБСЕ, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу, сообщает Газета.Ру.

По мнению замминистра, эта провокация направлена на запугивание сотрудников миссии ОБСЕ с целью последующего ввода на линию разграничения международной вооружённой миссии.