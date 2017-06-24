В ГД назвали незаконным пропуск на Украину только по биометрическим паспортам

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пускать россиян на территорию страны только по биометрическим паспортам.

По его словам, это обходной вариант, придуманный вместо визового режима. "Я думаю, что это в данной ситуации незаконно. Многие в мире, а не только Россия, не используют в обязательном порядке биометрические паспорта", - сказал он в интервью RT. Калашников также предположил, что Турчинов выступает с подобными предложениями, чтобы заинтересовать электорат на предстоящих выборах.

Украинские пограничники в ближайшее время установят оборудование для организации въезда в страну граждан России по биометрическим паспортам, сообщил Александр Турчинов.