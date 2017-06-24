Турчинов анонсировал въезд граждан России на Украину по биометрическим паспортам

Украинские пограничники в ближайшее время установят оборудование для организации въезда в страну граждан России по биометрическим паспортам, сообщил Александр Турчинов.

В разговоре с журналистами секретарь Совнацбеза отметил, что отсутствие этих документов у многих россиян, направляющихся на Украину, власти страны не волнует. По словам Турчинова, для Киева приоритетная задача – защита от «страны-агрессора», которой, по мнению украинских политиков, является Российская Федерация.

Ранее введение въезда по биометрическим паспортам одобрили в МИД Украины. С соответствующими заявлениями в эфире национального телевидения выступили глава МИД Павел Климкин и официальный представитель ведомства Марьяна Беца.