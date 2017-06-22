Евросоюз договорился продлить санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения минских соглашений, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

В последний раз ЕС официально продлевал антироссийские санкции в декабре 2016 года.

Официально санкции могут быть продлены через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня.

Ранее главы МИД стран-членов Евросоюза автоматически продлили санкции в отношении Крыма сроком еще на один год. Эти действия являются ответом на незаконное присоединение Крыма и Севастополя к российской территории.