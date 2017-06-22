Леонид Кучма: Европа ставит Украину на колени

Европа ставит Украину на колени, страна никогда не получит от нее никакой помощи, заявил бывший глава Украины Леонид Кучма в ходе Международного форума «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения».

Все радуются торговле со странами ЕС, но кроме пшеницы и меда практически ничего нет, а за первый квартал квоту выбрали. По его словам, теперь Европа ставит Украину на колени и требует поставлять лес. Где конкретная помощь, чтобы народ становился на ноги? Если он останется таким же бедным, как сегодня, то никому не будет нужен.

Кучма также отметил, что страна разваливается, поскольку почти не осталось высокотехнологичных отраслей. Он призвал заниматься своими проблемами, решать их, а не ходить с протянутой рукой.

Более того, по мнению Кучмы, в ЕС про Украину уже все забыли. "Посмотрите в Европе на прессу, там про Украину нет давно и воспоминаний", - цитирует ТАСС экс-президента.