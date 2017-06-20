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Лавров узнал о плане Тиллерсона по нормализации отношений с РФ от журналистов

20 июня 2017, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров узнал о плане Тиллерсона по нормализации отношений с РФ от журналистов
фото: globallookpress.com

Рекс Тиллерсон не знакомил своего российского коллегу Сергея Лаврова с подготовленным им планом по нормализации отношений с Москвой. Об этом журналистам сообщил сам Лавров.

Заявление главы МИД РФ цитирует РИА Новости. Как рассказал агентству Сергей Лавров, он знает о плане Тиллерсона только из публикаций средств массовой информации.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что американские СМИ получили доступ к плану, якобы подготовленному главой Госдепартамента США. Документ, нацеленный на налаживание диалога с Кремлем, содержит ряд требований к российскому руководству. В частности, план предусматривает отказ Москвы от кибершпионажа.  

 

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