Лавров узнал о плане Тиллерсона по нормализации отношений с РФ от журналистов

Рекс Тиллерсон не знакомил своего российского коллегу Сергея Лаврова с подготовленным им планом по нормализации отношений с Москвой. Об этом журналистам сообщил сам Лавров.

Заявление главы МИД РФ цитирует РИА Новости. Как рассказал агентству Сергей Лавров, он знает о плане Тиллерсона только из публикаций средств массовой информации.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что американские СМИ получили доступ к плану, якобы подготовленному главой Госдепартамента США. Документ, нацеленный на налаживание диалога с Кремлем, содержит ряд требований к российскому руководству. В частности, план предусматривает отказ Москвы от кибершпионажа.