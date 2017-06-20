Тиллерсон подготовил план нормализации отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил план из трех основных направлений по нормализации отношений с Россией. Однако эксперты ставят под сомнение его выполнимость.



В качестве первого выдвигаемого требования США к России называется отказ от агрессивных действий в отношении самих Штатов, запрет на поставку оружия запрещенному в России движению Талибан. Также США требуют не третировать своих дипломатов, работающих в Москве.



Второй пункт программы Тиллерсона касается взаимоотношений Москвы и Вашингтона по ряду острых внешнеполитических проблем. Москве предлагается не развивать торговые отношения с КНДР, улучшить координацию по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в России) в Сирии, а также отказаться от кибершпионажа.



После обязательного выполнения первых двух пунктов в действие должна вступить долгосрочная программа «стратегической стабильности», предусматривающая сотрудничество с Россией в решении долгоиграющих мировых проблем.



Опрошенные BuzzFeed эксперты не считают программу Тиллерсона реальной, скорее, он хочет продемонстрировать Трампу, что пытался что-то сделать.



