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В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды в РФ

20 июня 2017, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды в РФ
president-sovet.ru

Глава постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о законе о запрете гей-пропаганды среди детей.

В разговоре с RT Кириллов назвал решение ЕСПЧ "иллюстрацией реальной болезни европейского общества". "Любая пропаганда нетрадиционных отношений для детей является вредной и неправильной. Подобное решение не соответствует нашим традициям, религиозным концессиям, которые существуют в России", — заявил он, отметив, что решение ЕСПЧ никаким образом не повлияет на жизнь россиян.

Напомним, в июне 2013 года закон об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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