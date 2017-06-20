В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды в РФ

Глава постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о законе о запрете гей-пропаганды среди детей.

В разговоре с RT Кириллов назвал решение ЕСПЧ "иллюстрацией реальной болезни европейского общества". "Любая пропаганда нетрадиционных отношений для детей является вредной и неправильной. Подобное решение не соответствует нашим традициям, религиозным концессиям, которые существуют в России", — заявил он, отметив, что решение ЕСПЧ никаким образом не повлияет на жизнь россиян.

Напомним, в июне 2013 года закон об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма был подписан президентом России Владимиром Путиным.