ЕСПЧ: Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в РФ неправомерен

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Решение опубликовано на сайте суда.

В июне 2013 года закон об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма был подписан президентом России Владимиром Путиным. Максимальный штраф юрлицами за это правонарушение установлен в миллион рублей.Также закон предусматривает штраф для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Многочисленные протесты ЛГБТ-активистов не помогли.