В Госдуме объяснили желание Украины ввести в Донбассе военное положение

В Госдуме РФ нашли объяснение желанию Украины ввести военное положение на востоке страны.

Свой комментарий по поводу новых планов Киева в отношении Донбасса дал депутат Руслан Бальбек. В беседе с «Лентой.ру» Бальбек заявил, что украинские политики наконец-то осознали, что в стране идет гражданская война. Посредством введения военного положения только на территории Донбасса руководство Украины, по словам парламентария, хочет продемонстрировать, что на остальные регионы этот конфликт не распространяется.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали о том, что на Украине разработан законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ предусматривает отмену режима антитеррористической операции на неподконтрольных Киеву территориях и введение там военного положения.