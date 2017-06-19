Украинские власти планируют ввести льготы и послабления для жителей Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко намерен внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Он предусматривает некоторые льготы и послабления в отношении жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также прописывает правовые действия украинских военных.



Украинские власти хотят ввести для населения контролируемых Киевом "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" "ряд льгот и послаблений", пишет "Коммерсантъ». Эти территории пока четко не обозначены, но скорее всего, в список войдут Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка. Для жителей этих регионов будет упрощен порядок получения украинских пенсий и изменен в большую сторону вес грузов, перевозимых через линию разграничения - нынешний лимит, составляющий 50 кг на одну легковую машину, будет повышен до 180 кг.

Вместо «антитеррористической операции» (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предлагается ввести военное положение.