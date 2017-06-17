Путин заявил о готовности Москвы быть вместе с Европой

Умерший канцлер ФРГ Гельмут Коль был прав, когда говорил, что Россия и Европа должны быть вместе. Об этом заявил сегодня Владимир Путин.

В разговоре с журналистами российский президент напомнил, что Коль в свое время призывал европейцев избавиться от оставшихся в наследство от прошлого фобий в отношениях с Москвой и начать с ней сотрудничать. По словам Путина, Россия разделяет позицию Коля и готова к более тесному взаимодействию с Европой. Дело за европейскими партнерами, заявил российский лидер.

Ранее в субботу «Аргументы недели» процитировали Владимира Путина, который рассказал, как умерший канцлер Коль повлиял на его взгляды.