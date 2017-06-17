Надежде Савченко угрожает смертельная опасность после отмены названного в ее честь закона. Такое мнение высказали сегодня в Совете Федерации РФ.

О принятом президентом Украины решении «Аргументы недели» писали ранее в субботу. Петр Порошенко одобрил поправки в Уголовный кодекс, отменяющий «закон Савченко».

Член Совфеда Андрей Климов в беседе с телеканалом RT заявил, что произошедшее – плохой знак для депутата Верховной Рады. По мнению сенатора, киевский режим использовал имя бывшей военной летчицы в пропагандистских целях. После того как освобожденная из российской тюрьмы Савченко предприняла попытку начать самостоятельную политическую карьеру, ее решили «отодвинуть», считает Климов. Сенатор полагает, что если Савченко продолжит критиковать украинские власти, ее могут убить.