Украинский лидер отменил так называемый закон Савченко

Украины лидер Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о зачислении срока предварительного заключения, отменив, таким образом, так называемый закон Савченко.

Согласно отмененной норме, один день предварительного заключения засчитывался как два дня реального срока. Изменения вносятся в ч.5 ст.72 и норма отменяется. "Закон Савченко" был принят в 2015 году.

Глава украинского Минюста Павел Петренко ранее отмечал, что за время действия "закона Савченко" около 8 тысяч опасных преступников вышли на свободу и четверть из них вскоре вернулась в тюрьму после рецидива.