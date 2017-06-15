Российский президент заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Владимир Путин готов к диалогу со своими политическим оппонентами. Об этом российский президент заявил журналистам после прошедшей сегодня прямой линии.

При этом глава государства сделал оговорку: он открыт для разговора с представителями движений, которые ставят своей целью улучшение ситуации в стране. По словам Путина, среди оппозиционных сил есть и те, что используют внутренние трудности для саморекламы.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали о том, что в ходе прямой линии президенту был задан вопрос о его преемнике. Владимир Путин отметил, что ответ на него даст в ходе выборов российский народ.