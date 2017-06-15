Путин ответил на вопрос о своем преемнике

Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии ответил на вопрос, кто станет его преемником на посту президента России.

Путин напомнил гражданам, которых интересует данная тема, что срок его президентских полномочий пока еще не истек. Также глава государства отметил: имя его преемника должны назвать избиратели, которые примут участие в голосовании на выборах.

Напомним, очередные выборы президента состоятся в России в марте 2018 года. На настоящий момент нет официального подтверждения того, что Владимир Путин будет в них участвовать в качестве кандидата. В конце мая, отвечая на вопрос о своем политическом будущем, Путин заявил, что выскажется по этому поводу позже.