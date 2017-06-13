США не направили поздравление с Днем России‍ впервые за 25 лет

Впервые за четверть века Соединённые Штаты не направили поздравления с Днём России. Об этом сообщил представитель посольства России в США Николай Лахонин. "Выводы делайте сами", - отметил он.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти", — заявил представитель посольства, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что оскароносный американский режиссер Оливер Стоун, ставший автором документального фильма о президенте РФ Владимире Путине, считает, что Россия и Америка могли бы стать поистине "великими партнерами", и выразил великое сожаление о том, что в настоящее время отношения между двумя державами натянуты.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате сегодня заявил, что отношения между Россией и США достигли своей низшей точки за всю историю.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону "достичь прогресса" в восстановлении отношений с Россией. "Трамп весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", - сообщил он.