Оливер Стоун: США и Россия могли бы быть великими партнерами

Оскароносный американский режиссер Оливер Стоун, ставший автором документального фильма о президенте РФ Владимире Путине, поделился с журналистами впечатлениями от общения с российским лидером.

Фильм о Владимире Путине 12 июня выйдет в эфир и знаменитый режиссер накануне премьеры рассказал журналистам о своих впечатлениях от интервью с Путиным, пишет «РГ».

Стоун считает, что Россия и Америка могли бы стать поистине "великими партнерами", и выразил великое сожаление о том, что в настоящее время отношения между двумя державами натянуты.

Режиссер потому и решил взять интервью у российского лидера, что хотел показать, как Путин видит современный мир и что об этом мире думает. При этом Стоун признался, что никаких каверзных и запретных вопросов в интервью не было. Путин не просил и заранее согласовывать вопросы.