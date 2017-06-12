Похоже, что американцы «наигрались» в украинскую демократию и хотят выйти из этой затянувшейся игры. Президент США Дональд Трамп сообщил о желании предать огласке секретные материалы на Петра Порошенко.

По словам самого Трампа, после обнародования секретных материалов по Украине Петру Порошенко останется лишь бежать из страны вместе со всеми своими сторонниками, сообщает портал rusnewstoday24.ru.

Материалы о реальном положении на Украине подготовил культовый американский кинорежиссер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун. Режиссер и обратился к Трампу с настоятельной просьбой обнародовать материл о событиях 2013-2014-х годов на Украине еще в феврале текущего года. Стоун обвиняет США и ЦРУ в организации госпереворота на Украине три года назад.

Трамп может разрешить обнародование упомянутых материалов, лишь бы добить сторонников «обамовской» администрации.