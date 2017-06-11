В МИД Украины предложили впускать россиян по биометрическим паспортам

В МИД Украины заявили, что вероятное введение виз с Россией – недостаточная мера.

Позицию внешнеполитического ведомства озвучила его спикер Марьяна Беца. Выступая в эфире национального телевидения, Беца отметила, что вместе с визами для россиян надо внедрить практику въезда по биометрическим паспортам. Также Беца считает, что прибывающих граждан РФ необходимо обязать регистрироваться в миграционных службах.

Предложения о введении визового режима с Российской Федерацией снова начали звучать в Киеве в конце мая. На этой неделе по поводу данной инициативы высказался руководитель украинского МИД Павел Климкин.