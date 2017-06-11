В МИД Украины предложили впускать россиян по биометрическим паспортам
11 июня 2017, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
В МИД Украины заявили, что вероятное введение виз с Россией – недостаточная мера.
Позицию внешнеполитического ведомства озвучила его спикер Марьяна Беца. Выступая в эфире национального телевидения, Беца отметила, что вместе с визами для россиян надо внедрить практику въезда по биометрическим паспортам. Также Беца считает, что прибывающих граждан РФ необходимо обязать регистрироваться в миграционных службах.
Предложения о введении визового режима с Российской Федерацией снова начали звучать в Киеве в конце мая. На этой неделе по поводу данной инициативы высказался руководитель украинского МИД Павел Климкин.