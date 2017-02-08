Асад заявил об исключительной роли Путина в восстановлении мира в Сирии

Российский лидер Владимир Путин играет исключительную роль в мирном урегулировании в Сирии. С таким заявлением сегодня выступил президент этой страны Башар Асад.

На встрече с находящимися в Дамаске представителями Госдумы РФ Асад отметил: Москва, являющаяся основным игроком в современном мире, помогает решать многие проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается Сирия. Президент выразил благодарность России за эту помощь.

Вооруженные силы РФ с осени 2015 года осуществляют на территории Сирии антитеррористическую операцию. Правительственные войска, поддерживаемые российской авиацией, смогли за это время выбить боевиков из ряда населенных пунктов, в частности, из города Алеппо. Разминированием города сейчас занимаются российские саперы.