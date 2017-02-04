Утром в субботу, 4 января, стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис высказался об Иране.

По мнению американского политика, вышеуказанное государство является одним из крупнейших "спонсоров" международного терроризма. Как сообщает агентство AFP, Мэттис действительно считает, что Иран спонсирует группировки бандитов по всему миру.

Напомним, ранее Министерство финансова Соединенных Штатов Америки решило ввести целый ряд новых санкций в отношении Ирана. В "черный список" попали тринадцать граждан страны, а также двенадцать предприятий.