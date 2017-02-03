Петр Порошенко: Авдеевку обстреливают российские военные

Глава Украины 3 февраля решил сделать очередное «сенсационное» заявление. Порошенко возложил ответственность за обстрел Авдеевки на российскую сторону. По мнению Порошенко, в Донбассе воюют российские военные.

Глава Украины, вопреки здравому смыслу, продолжает утверждать, что на стороне ополченцев ДНР и ЛНР сражаются российские военные, и это они обстреливают «мирных» солдат ВСУ, которые, по словам Порошенко, выполняют ремонтные работы в зоне соприкосновения.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о вводе украинских танков в селение Авдеевка на Донбассе. Очевидно, солдаты ВСУ научились выполнять ремонтные работы танками. Порошенко также заявил, что российские военные якобы организовали наступление на позиции ВСУ, но при этом не объяснил, каким образом тогда фронт продвинулся в сторону ДНР. И о каком продвижении украинских силовиков тогда сам президент говорил накануне?