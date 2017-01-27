Казаки уже близко! – В Швеции высмеяли антироссийскую истерию

Антироссийскую пропаганду, которую некоторые политики уже окрестили истерией, высмеял шведский журналист: он провел параллель с 1914 годом, когда Швеция готовилась к оккупации Россией.

«Казаки уже близко!» - так изображает шведский журналист Томас Эрикссон современную антироссийскую истерию, проецируя ситуацию 1914 года на наше время, сообщает РИА Новости.

Во времена Первой Мировой войны Швеция также поддавалась антироссийской истерии и готовилась к оккупации, однако, ничего не произошло. И в настоящее время история повторилась, считает журналист Эрикссон. Журналист иронизирует, что отовсюду сейчас лезут «российские хакеры», российские спортсмены – почти все «под допингом», а Москва считается основным сценаристом Brexit…

Вдобавок, все корабли буквально натыкаются на российские подлодки и спасти от этого, якобы, может только НАТО. Так Эрикссон подводит читателя к главной причине антироссийской истерии.