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Казаки уже близко! – В Швеции высмеяли антироссийскую истерию

27 января 2017, 22:27 [ «АН-онлайн» ]

Казаки уже близко! – В Швеции высмеяли антироссийскую истерию
globallookpress.com

Антироссийскую пропаганду, которую некоторые политики уже окрестили истерией, высмеял шведский журналист: он провел параллель с 1914 годом, когда Швеция готовилась к оккупации Россией.

«Казаки уже близко!» - так изображает шведский журналист Томас Эрикссон современную антироссийскую истерию, проецируя ситуацию 1914 года на наше время, сообщает РИА Новости.

Во времена Первой Мировой войны Швеция также поддавалась антироссийской истерии и готовилась к оккупации, однако, ничего не произошло. И в настоящее время история повторилась, считает журналист Эрикссон. Журналист иронизирует, что отовсюду сейчас лезут «российские хакеры», российские спортсмены – почти все «под допингом», а Москва считается основным сценаристом Brexit…

Вдобавок, все корабли буквально натыкаются на российские подлодки и спасти от этого, якобы, может только НАТО. Так Эрикссон подводит читателя к главной причине антироссийской истерии.

 

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