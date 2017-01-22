Проработка возможности встречи Эрдогана и Трампа началась в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен в скором времени обсудить с президентом США Дональдом Трампом целый ряд ближневосточных проблем.

Об этом он сообщил перед началом своего восточноафриканского турне, отметив, что внимательно следит за заявлениями нового американского президента. Эрдоган подчеркнул, что в рамках переговоров с Трампом обсудит вопросы сохранения территориальной целостности на Ближнем Востоке от а до я, передает ТАСС.

В настоящий момент, по словам главы Турции, его страна является самой сильной и влиятельной на Ближнем Востоке, а ошибочные решения других политиков не в его интересах.

В настоящий момент МИД Турции прорабатывает вероятность встречи политиков. Точных дат пока нет.