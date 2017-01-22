Штайнмайер: избрание Трампа президентом США означает конец миропорядка XX века

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался об избрании Дональда Трампа президентом США.

Дипломат полагает, что это весьма значимая веха в истории всего современного мира. Штайнмайер убежден, что избрание Трампа президентом США означает конец миропорядка XX века. Данную мысль он высказал в своей статье для издания Bild am Sonntag, где также отметил, что в настоящий момент нельзя сказать, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, поскольку при смене власти всегда появляется некоторая неопределенность.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что сейчас время "нового глобального хаоса", когда очень многое поставлено на карту.