СМИ: инаугурационная речь Трампа стала самой мрачной в истории США

Американские спичрайтеры (профессиональные составители речей) признали, что речь Дональда Трампа на инаугурации стала самой пессимистичной среди первых речей, которые произносили президенты США.

Журналисты США опросили историков и спичрайтеров, чтобы узнать их мнение о речи Трампа на инаугурации, сообщает ТАСС.

Специалисты по составлению речей единодушны: речь 45-го президента самая пессимистичная из всех, которые только произносились при вступлении в должность.

Трамп особо остановился на проблемах преступности и наркомании, о фабриках, которые ржавеют и о других негативных явлениях в экономике и политической жизни страны. Эксперты отметили, что в последний раз так часто взывал к национальным чувствам американцев (58%) Рональд Рейган в 1981 году.